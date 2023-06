Tim Wellens maakt volgende week comeback in Slovenië en hoopt nog op Tour: "Maar verloor veel conditie"

Toch nog de Tour? "Snel de knoop doorhakken"

Dat zal ook moeten, want Wellens maakt volgende week woensdag zijn comeback in de Ronde van Slovenië. "Uiteraard nog niet meteen om te winnen, maar ik ben blij dat ik na 2 maanden weer een wedstrijd kan rijden."

Wellens was speciaal van Lotto overgestapt naar UAE, om aan de zijde van Tadej Pogacar de Tour te rijden. "Met Pogacar is de kans heel groot dat je dan mee voor de eindzege strijdt. Ik sprak met een collega en die zei dat een van de mooiste momenten in zijn carrière was om met een ploegmaat in het geel de Champs-Elysées op te rijden."

Maar nu staat er een vraagteken achter de Tourdeelname van Wellens. "Ik hoop er nog altijd op, maar ik heb natuurlijk heel veel trainingen gemist. Ik lag nog nooit zo lang stil en heb veel conditie verloren."

"Het wordt heel nipt om op tijd klaar te zijn. Volgens de ploeg kan ik toch gaan met het idee om erdoor te komen in de 2e en 3e week. Maar dat vind ik toch een risico in de Tour. Over een paar dagen doen we nog wat lactaattesten en hakken we de knoop door."