Belgische mountainbikers mikken op EK-medaille: "Met een superdag is het podium mogelijk"

Schuermans spreekt zijn coach niet tegen. Meer nog: “Met een superdag is het podium mogelijk. Ik denk dat een dozijn renners in aanmerking komt voor de medailles, Pierre en ik horen daarbij.”

“Hij is in vorm”, verzekert bondscoach Filip Meirhaeghe. “Voor Jens en ook Pierre de Froidmont is het EK een moment om zich te tonen. Ze moeten mee de koers maken en mikken op de top 8, misschien wel de top 5.”

Toch is het deelnemersveld in Krynica-Zdroj pittig, met onder meer het podium van de Wereldbeker van vorige week in Leogang. In die race in Oostenrijk werd Jens Schuermans knap 9e.

Modder of toch weer droger?

“Er is één heel lange klim, die zal het zwaar maken. Dan enkele pittige afdalingen, sommige met een jump. Het ligt me wel.”

Het parcours is alvast niet in het nadeel van de Belgen, Schuermans is er blij mee. “Het is voor een groot deel aangelegd, kunstmatig dus, maar dat hebben ze goed gedaan. Het ziet er natuurlijk uit.”

Oranje armada bij de vrouwen

Bij de vrouwen zijn de Franse toppers wel present, met Loana Lecomte en Pauline Ferrand-Prévot. Zij moeten dit seizoen tot nu toe wel de duimen leggen voor de verbazingwekkende Puck Pieterse. De Nederlandse alleskunner won al 2 Wereldbekerwedstrijden.

Nog bekende namen uit het veldrijden: Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado starten ook in Polen. De Nederlandse vrouwenploeg telt in totaal liefst 6 (!) rensters. Dat zijn er 4 meer dan de Belgische, waar Githa Michiels en Emeline Detilleux starten in het blauwe shirt.

Detilleux, 24 jaar, is een talent. Al bijft het wachten op de echte doorbraak bij de elite.

“Ik had dit seizoen al gehoopt op een top 20 voor haar, maar dat is in de eerste 3 Wereldbekers niet gelukt. Emeline evolueert langzaam in die richting, maar de top 20 komt eraan. En op een kampioenschap is ze altijd goed”, voegt Meirhaeghe eraan toe.

Githa Michiels is 16 jaar ouder dan Detilleux en bezig aan haar laatste seizoen. “Ze is een beetje ontgoocheld over haar seizoen tot nu toe. De leeftijd is er nu eenmaal, maar ze zal er in elk geval voor gaan op haar laatste EK.”