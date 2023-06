Puck Pieterse boekt 2e wereldbekerzege mountainbike: van start tot finish op kop in Leogang

Pieterse leidde van begin tot het eind in de zware klimwedstrijd in Salzburgerland. Ze zette druk van in de beginfase, geraakte vroeg solo op kop, en won uiteindelijk met 38 seconden voorsprong op de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. Een andere Oostenrijkse, Laura Stigger, werd derde op 56 seconden.



Pieterse, ook bekend uit het veldrijden, heeft na een maand mountainbiken al 2 wereldbekerzeges bij de elite beet. Vorige maand won ze ook Nove Mesto, in Tsjechië.



Dankzij haar winst vandaag zit Pieterse steviger in de leiderstrui van de Wereldbeker.



Belgisch kampioene Emeline Detilleux finishte als 41e in Leogang, de afscheidnemende Githa Michiels als 53e.