Puck Pieterse overtroeft de wereldkampioene mountainbike in Tsjechië

Puck Pieterse, gisteren 21 geworden, kent u uit het veldrijden. Als mountainbikester reed ze in Nove Mesto haar eerste Wereldbekerrace bij de elite.

Dat deed ze met verve. Pieterse miste haar start, maar al snel knokte ze zich naar voren.

Halfweg maakte de Nederlandse deel uit van de groep met achtervolgers. Toen koploopster Evie Richards - de wereldkampioene van 2021 - lek reed, kwam Pieterse met Pauline Ferrand Prevot voorop te zitten.

Ferrand-Prévot toonde zich de beste in de technische rots- en wortelafdalingen en sloeg in de finale een gaatje op Pieterse, maar in een razend spannende slotronde speelde die toch weer haasje-over.

De twee gingen samen de slotronde in. Net voor de laatste kilometer liet Pieterse de huidige wereldkampioene achter zich. De Nederlandse won met 5 seconden voorsprong.