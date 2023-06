Wout Alleman is Europees kampioen marathon op de mountainbike

Alleman en Rabensteiner kennen elkaar goed: ze reden in maart samen de Cape Epic in Zuid-Afrika, waar ze net naast het podium vielen.



Alleman, in 2021 Belgisch kampioen marathon, kwam na 95 km 2 minuten en 11 seconden voor de Italiaan over de streep. De Duitser Simon Schneller eindigde derde.



Bij de vrouwen was de Duitse Adelheid Morath de beste na 80 km, voor de Française Estelle Morel en de Zwitserse Irina Lützelschwab.