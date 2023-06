Jens Schuermans finisht in top 10 in Leogang, Zwitser Lars Förster pakt de zege

Een week na zijn recordzege in eigen land in Lenzerheide had de Zwitser Nino Schurter duidelijk een offday in Leogang: de tienvoudige wereldkampioen finishte amper als 21e.

Met daarenboven geen Tom Pidcock of Mathieu van der Poel aan de start in Leogang, kregen de subtoppers uit het mountainbiken de kans op een wereldbekerwinst.

Uiteindelijk trok Lars Förster na een lekke band voor zijn land- en ploeggenoot Mathias Flückiger aan het langste eind. Voormalig Europees kampioen Förster won met 14 seconden voorsprong op de Duitser Luca Schwarzbauer, die de openingsfase had gekleurd, en 23 seconden op de Tsjech Ondrej Cink. Flückiger moest met de 5e plek tevreden zijn.

Van Belgische zijde haakte Pierre de Froidmont, na een prima start, zijn wagonnetje in de beginfase aan bij een ruime kopgroep. De Froidmont zou uiteindelijk als 17e finishen.

Nationaal kampioen Jens Schuermans haalde wel de top 10: hij werd knap 9e op 1,5 minuut van Förster. Schuermans was vrijdag ook al als 4e geëindigd in de shorttrack van Leogang.

Eerder op de dag had Puck Pieterse de wedstrijd voor de vrouwen in Leogang gewonnen. De Nederlandse werd op het podium vergezeld door het Oostenrijkse duo Mitterwallner en Stigger. Pieterse won eerder dit seizoen ook al in Nove Mesto.