Kompany mikt tegen PSG op eerste grote zege in Champions League: "Top 8? Top 1 is het doel"

Twee overwinningen, twee nederlagen. Tot zover het rapport van Vincent Kompany met Bayern München in de Champions League. Tegen PSG moet de balans naar de positieve kant kantelen. "Voor ons is dit een absolute prioriteit."

Tegen Paris Saint-Germain wil Vincent Kompany zijn eerste grote overwinning in de Champions League boeken, al is de Belgische coach op zijn hoede. "We spelen tegen een van de grootste clubs in Europa", zei hij.

Bayern is halfweg de competitie met 6 op 12 voorlopig pas 17e in de tussenstand, PSG staat met 4 punten als 25e nog lager. De top 8 stoot onmiddellijk door naar de knock-outfase, de nummers 9 tot 24 krijgen via barrages een herkansing.

Kompany ligt nog niet te veel wakker van de rangschikking. "3 overwinningen en je speelt de play-offs, 6 zeges en je zit in de top 8. Er zijn veel teams in de competitie die we nog niet hebben gezien."

"Het is moeilijk om het klassement te beoordelen, want sommige teams moeten nog vier heel moeilijke matchen spelen, andere hebben een gemakkelijker programma. Men spreekt vaak over in de top 8 eindigen. Ons doel is top 1."

"Beide ploegen willen absoluut winnen. We spelen thuis, voor ons is dit een absolute prioriteit."