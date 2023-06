Puck Pieterse toont met Europese titel dat ze ook op mountainbike tot wereldtop behoort

Pieterse is de eerste Nederlandse vrouw die het EK mountainbike wint. Daarmee toont ze dat ze ook in die discipline tot de wereldtop behoort. Dat hoopt ze volgend jaar ook op de Spelen in Parijs te kunnen demonstreren.

Toch kan ook de 21-jarige nog foutjes maken. In een gladde bocht verloor ze de controle over haar voorwiel en kon Pauline Ferrand-Prevot profiteren van haar schuiver. Maar als de Française verderop geen grip vond op een steile klim, was Pieters gaan vliegen.

Na haar zege in Leogang was Puck Pieterse vastberaden om ook in Krynica Zdroj snel het verschil te maken. Op het spekgladde parcours dacht de Nederlandse te kunnen rekenen op haar ervaring uit het veldrijden.

Detilleux: "Doel is bereikt"

Emeline Detilleux was heel tevreden met haar 16e plek. "Ik heb een goede wedstrijd gereden. Ik had een goeie start en kon daarna een regelmatig tempo aanhouden. Ik ben op geen enkel moment in het rood gegaan en had nog een eindschot in de benen in de laatste ronde. Ik eindig net niet in de top 15. Daar ben ik heel tevreden mee."

Detilleux hoopte vooraf de top twintig te halen. "Mijn doel is dus bereikt", lacht ze. "Ik voelde mij vandaag meteen heel goed. Ik moest wel slim koersen want de omloop was door de weersomstandigheden wat gewijzigd in vergelijking met de voorbije dagen. Door de regen was het wat zwaarder en technischer en dat ligt mij wel."

Het volgende hoofddoel voor Detilleux wordt het WK van volgende maand in Glasgow. In de zomer van 2024 hoopt ze erbij te zijn op de Olympische Spelen in Parijs. "Dit resultaat geeft mij veel vertrouwen. De Spelen zijn mijn ultieme doel. Momenteel ziet het er goed uit om mij te kwalificeren."