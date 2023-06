Belgische atletiekdelegatie degradeert uit hoogste divisie na baaldag op Europese Spelen

De Belgische atletiekdelegatie is er zondag op het EK voor landenteams in het Poolse Chorzow, als onderdeel van de Europese Spelen, niet in geslaagd om het behoud te verzekeren in de hoogste divisie. Om het behoud in de hoogste afdeling veilig te stellen, was een dertiende plaats nodig op zestien landen. Maar na vooral tegenvallende resultaten de voorbije dagen eindigde Team Belgium als veertiende (250 punten), net onder Griekenland (256.50 punten) op de veilige dertiende stek. Ook Turkije (15e met 245 punten) en hekkensluiter Noorwegen (16e met 223 punten) zakken naar de tweede divisie.

19 uur 50. België degradeert uit hoogste atletiekdivisie. De Belgische atletiekdelegatie is er zondag op het EK voor landenteams in het Poolse Chorzow, als onderdeel van de Europese Spelen, niet in geslaagd om het behoud te verzekeren in de hoogste divisie. Om het behoud in de hoogste afdeling veilig te stellen, was een dertiende plaats nodig op zestien landen. Maar na vooral tegenvallende resultaten de voorbije dagen eindigde Team Belgium als veertiende (250 punten), net onder Griekenland (256.50 punten) op de veilige dertiende stek. Ook Turkije (15e met 245 punten) en hekkensluiter Noorwegen (16e met 223 punten) zakken naar de tweede divisie. Italië stak de eindzege op zak met een totaal van 426.50 punten. Polen (402.50 punten) en Duitsland (387.50 punten) maken de top drie vol. .

- In het speerwerpen was er ook een mooie tweede plaats voor Timothy Herman. Hij kwam tot 81,67 meter. - Op de 1.500 meter stelde Elise Vanderelst zwaar teleur met een elfde plaats in 4'14"63. - Op de 5.000 meter was Enzo Noel negende in 14'02"78.

Merel Maes is tweede geëindigd bij het hoogspringen op het EK atletiek voor landenteams, onderdeel van de Europese Spelen. Het nog altijd maar 18-jarige toptalent evenaarde haar persoonlijk record van 1,92 meter. De overwinning was zondag voor de Française Nawal Meniker. Zij ging net als Maes over 1,92 meter, maar had daar minder sprongen voor nodig.

- In het speerwerpen was er ook een mooie tweede plaats voor Timothy Herman. Hij kwam tot 81,67 meter. - Op de 1.500 meter stelde Elise Vanderelst zwaar teleur met een elfde plaats in 4'14"63. - Op de 5.000 meter was Enzo Noel negende in 14'02"78. - In het verspringen eindigde Maité Beernaert twaalfde met 6m10

De Belgische mannen hebben zondag in het rugby sevens-toernooi op de Europese Spelen in het Poolse Krakau ook hun tweede groepswedstrijd verloren. België ging tegen Georgië met 7-14 de boot in. De Belgische rugbymannen verloren eerder zondag al tegen Spanje (12-26) in hun eerste pouleduel. Maandag volgt de derde en laatste groepsmatch tegen Tsjechië. De eerste twee landen van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales.

19 uur 48. Belgische rugby sevens-mannen verliezen tegen Georgië . De Belgische mannen hebben zondag in het rugby sevens-toernooi op de Europese Spelen in het Poolse Krakau ook hun tweede groepswedstrijd verloren. België ging tegen Georgië met 7-14 de boot in. De Belgische rugbymannen verloren eerder zondag al tegen Spanje (12-26) in hun eerste pouleduel. Maandag volgt de derde en laatste groepsmatch tegen Tsjechië. De eerste twee landen van elke poule en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales. .

18 uur 52. Succes in moderne vijfkamp. Anaïs Eudes heeft zich in de discipline moderne vijfkamp geplaatst voor de halve finales. In haar kwalificatiegroep eindigde ze als vijfde. De top achttien per groep stootte door. Zondag kwamen de 59 deelneemsters in actie in drie disciplines: schermen, zwemmen (200m vrij) en laser run (lopen & schieten). Eudes verzamelde in totaal 1.079 punten. De top 36 (achttien uit elke groep) mag naar de halve finales. Die worden maandag en dinsdag afgewerkt en bestaan uit dezelfde drie disciplines. De beste achttien mogen zaterdag tegen elkaar strijden in de finale. Dan komt er ook paardrijden bij. "Het was niet eenvoudig. In mijn kwalificatiegroep zaten enkele grote kalibers. Ik vond de verdeling niet evenwichtig", reageert Eudes. "Ik moest dus zorgen dat het schermen goed ging. Het was niet super, maar daarna heb ik wel heel goed geschoten. Ik ben heel tevreden dat ik vandaag doorstoot." Moderne vijfkamp is een olympische discipline. Op de Europese Spelen in Polen liggen in de finale acht quotaplaatsen (per land) klaar en zijn er ook olympische rankingpunten voor Parijs 2024 te verdienen. Eudes is een genaturaliseerde Française en ze kreeg pas in laatste instantie groen licht om voor België uit te komen op deze Europese Spelen. "Ik ben heel blij deel uit te maken van Team Belgium", zegt ze. "Ik was in de wolken toen de delegatieleider het mij telefonisch bevestigde. Ik was toen aan het inchecken voor mijn vlucht (lacht). Ik ben blij voor mezelf dat ik vandaag deze prestatie heb kunnen leveren, maar ook voor de Belgische ploeg, die mij uitstekend ondersteunt." .