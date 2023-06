Dascalu nestelt zich met Europese titel mountainbike tussen de grote jongens, De Froidmont 6e

Op het technische parcours in Krynica Zdroj met steile klimmen, boomstammen, switchbacks en drops alleen op avontuur trekken? Ook de Duitser Luca Schwarzbauer had al snel door dat hij aan een wanhoopspoging bezig was.

De Duitser liet zich dan ook weer opslorpen door het peloton, waar ook Jens Schuermans goed voorin zat. Tot onze landgenoot plots helemaal wegzakte. Zo werd Pierre De Froidmont de enige Belg die de kopgroep in het vizier hield.

Ook bij het ingaan van de laatste ronde zat De Froidmont goed voorin, maar de sterke Fransman Luca Braidot en de Roemeen Vlad Dascalu maakten de wedstrijd hard.

Dascalu, pas na zijn verhuis naar Spanje gebeten door sport, ging in de slotronde vol voor de zege. De beloftenwereldkampioen van 2019 schudde zijn belagers af en stak zijn eerste Europese titel bij de grote jongens op zak.

Lars Forster en Braidot vervolledigden het podium. De Froidmont eindigde op de 6e plek. Jens Schuermans kwam op de 20e plek binnen. Clement Horny werd 33e, Arne Janssens 40e.