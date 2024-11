"Er is maar één speler die rood verdiende": Wouter Vrancken is beenhard voor scheidsrechter in Anderlecht

Wouter Vrancken kon meermaals zijn ogen niet geloven langs de zijlijn in het Lotto Park. De trainer van Gent zag twee van zijn spelers vroegtijdig naar de kleedkamer verdwijnen én andere cruciale fases tegen de bezoekers gefloten. Vrancken trok met laptopbeelden naar ref Lothar D'Hondt. "Maar ik kreeg enkel een vreemde uitleg", deelt hij over het discutabele duel tussen Coosemans en Dean in een monoloog.

Extra pijnlijk, want hij zag niet veel later zelf twee spelers vroegtijdig naar de kleedkamer gestuurd worden.

"Ik ben met de laptopbeelden naar de scheidsrechter gegaan? Niet op mijn gsm, wel groot en duidelijk", deelt Vrancken zijn frustraties ook achteraf in een stevige monoloog op de persconferentie.

"Toch bleef Lothar D'Hondt volhouden dat het te licht was. Maar Colin trekt aan Max zijn shirt, omdat anders de goal open ligt."

Daar bleef het niet bij. Een ogenblik later stond Gent met z'n tienen in Anderlecht. "Torunarigha tikt gewoon die bal weg", haalt hij ook nu zijn schouders op. "Er is helemaal niets aan!"

"Ook daar kreeg ik weer een hele vreemde uitleg: "Denk het eerste contact weg, dat is wat ik zag." Dat lijkt me moeilijk, want het is cruciaal. Daarenboven kon hij me niet zeggen of hij het nu fout vond of niet."

En de rode kaart van Samoise in de tweede helft? "Ook overdreven."

"Dat je een slechte match fluit, kan ik begrijpen. Maar als je na je fouten zo blijft discussiëren, snap ik niet waarom we nog in overleg gaan op Referee Meetings zoals eerder deze week", besluit Vrancken.

"Dus proficiat aan David Hubert voor de zege en de drie punten. Maar de score is bepaald door zaken die we niet in handen hadden. De scheidsrechters."