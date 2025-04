STVV is zo goed als rond met coach Wouter Vrancken in volle degradatiestrijd

Nog een ultieme coup de théâtre in de degradatiestrijd?



Vier speeldagen voor het einde van de Relegation Play-offs kieperde STVV zijn trainer Felice Mazzu buiten. De Kanaries hadden net met 0-3 van rechtstreekse concurrent Kortrijk verloren en keken zo weer akelig naar de naderende degradatiestreep.



STVV heeft het nog een kloof van 4 punten op Kortrijk, maar de West-Vlamingen - die vanavond tegen het noodlottige Beerschot spelen - zijn zich aan het herlanceren.



STVV kwam in zijn zoektocht naar een opvolger bij ex-speler Wouter Vrancken uit, die in januari afscheid nam van KAA Gent.



De twee partijen zijn zo goed als rond. Er wordt nog over punten en komma's onderhandeld.



Zo ook over het feit of hij enkel voor de laatste 3 matchen zal komen, dan wel of hij ineens ook volgend seizoen blijft. Dat maakt nog deel uit van de onderhandelingen.



Sowieso zal het ex-boegbeeld van STVV er vanavond niet bij zijn thuis tegen Cercle, want hij verblijft momenteel in New York. Vanavond neemt assistent Frédéric De Meyer de honneurs waar.