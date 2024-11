Loting WK darts: haalbare kaart voor Van den Bergh, duel met Price lonkt voor Huybrechts

3 weken voor de start van het WK darts (15 december-3 januari) kennen onze landgenoten hun speelschema in Ally Pally. Mike De Decker en Kim Huybrechts wacht een pittig begin. Voor Dimitri Van den Bergh ligt de weg naar de 3e ronde (op papier) open.

Drie Belgen zullen eind dit jaar hun dartspijlen tevoorschijn toveren in het mythische Alexandra Palace.

Kim Huybrechts (PDC-41) is de enige landgenoot die in de 1e ronde in actie komt. Daarin treft hij met de 22-jarige Ier Keane Barry de nummer 52 van de wereld.



Als Huybrechts de eerste ronde overleeft, wacht een ontmoeting met oud-wereldkampioen Gerwyn Price (PDC-10).



3 jaar geleden vocht onze landgenoot al eens een legendarisch duel uit met Price, die toen de titelverdediger was. Huybrechts dwong Price tot een "sudden death leg" in de beslissende 7e set.



Uiteindelijk trok Huybrechts aan het kortste eind, na een wedstrijd doorspekt met drama. De scheidsrechter moest beide testosteronbommen zelfs even uit mekaar halen na wederzijdse provocaties.