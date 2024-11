Net als op het WK: Luke Humphries verslaat Luke Littler in finale Player Championship Finals

Luke Humphries heeft zichzelf opgevolgd op de erelijst van de Players Championship Finals. In de finale versloeg hij het 17-jarige fenomeen Luke Littler in een heruitgave van het WK van vorig jaar. Het werd 11-7.

Konden de dartsliefhebbers een mooiere finale krijgen op de Players Championship Finals, de "generale repetitie" voor het WK?



In Minehead stond met het duel tussen fenomeen Luke Littler en wereldkampioen Luke Humphries een heruitgave van het wereldkampioenschap op het programma.



Littler toonde op weg naar de finale zijn onversneden klasse tegen onder anderen Mike De Decker en Danny Noppert. Humphries rekende af met Dirk van Duijvenbode en Damon Heta.



Na een moeizaam begin van beide spelers liep Humphries uit tot 1-5. Maar daarna klauwde Littler terug met enkele fantastische finishes. Zo wierp hij met een 170 de hoogst mogelijke finish - ook wel "big fish" genaamd.



Littler kwam terug tot 7-8, maar de daaropvolgende pauze zou de 17-jarige geen goed doen. Humphries won de volgende 3 legs op een rij en volgt zich zo op in Minehead. Littler (100.08) en Humphries (103.69) zouden allebei wel een gemiddelde van boven de honderd laten optekenen.



Ze zijn dus allebei meer dan in vorm voor het WK darts dat volgende maand gespeeld zal worden.