Luke Littler maakt brandhout van tegenstander en volgt Dimitri Van den Bergh op op UK Open

Dimitri Van den Bergh kent zijn opvolger en het is niet de minste. Wereldkampioen Luke Littler heeft de UK Open namelijk op zijn naam geschreven. In de finale rekende hij wel heel makkelijk af met James Wade. Het werd 11-2.

Vorig jaar was Dimitri Van den Bergh de beste op de UK Open, het prestigieuze dartstoernooi met de open loting.



Van den Bergh sneuvelde al in de 1/8e finales tegen ex-wereldkampioen Michael Smith, dus was het uitkijken wie onze landgenoot zou opvolgen.



De finale ging tussen James Wade, die onderweg Luke Humphries uitschakelde, en Luke Littler. Wade won de UK Open al 3 keer, maar in de finale werd snel duidelijk dat de overwinning naar wereldkampioen Littler zou gaan, mede omdat Wade de dubbels niet vond.



Littler liep uit naar een 9-0-voorsprong en moest zo nog maar 2 legs winnen om zich tot voor de eerste keer tot kampioen te kronen op de UK Open. Wade voorkwam de totale vernedering nog wel door alsnog 2 legs te winnen, maar een comeback zat er niet meer in.



Littler eindigde uiteindelijk op een gemiddelde van net boven de 100. Wade haalde maar 88 gemiddeld. Voor de 18-jarige Littler is het al zijn 5e majorzege.