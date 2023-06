Duitsland belandt in diepe crisis na verlies tegen Colombia, Senegal klopt Brazilië

Duitsland is als gastland van Euro 2024 rechtstreeks geplaats, het moet zich klaarstomen met oefeninterlands. Maar dat lukt niet zo goed. Eind maart werd nog wel met 2-0 gewonnen van het bescheiden Peru, maar daarna deelden de Belgen - in Duitsland - een tik uit (2-3). Tegen Oekraïne werd vorige week ternauwernood een 3-3-gelijkspel uit de brand gesleept. Toen klonken er fluitconcerten in Bremen en dat was vanavond - na ook al een 1-0-verlies vrijdag in Polen - op Schalke-bodem niet anders. Een prestatie zonder offensieve impulsen, vormloos en broos zet de positie van coach Hansi Flick nog wat meer onder druk. Kort na rust kwam Colombia op voorsprong door een doelpunt van Luis Diaz. De spits van Liverpool scoorde met het hoofd na een voorzet van Juan Cuadrado. In de slotfase benutte Cuadrado nog een strafschop.

"Het is dramatisch", zuchtte Bayern-speler Leon Goretzka. "Ik kan niet verklaren waaraan het ligt. Niets lukt meer als we op het veld staan. We laten veel te weinig zien. Er is geen vertrouwen. Het moet anders, ik hoop dat iemand weet hoe."



Ondanks het aanwezige talent op het veld vonden de spelers geen oplossingen. Ook City-kampioen Gündogan of Bayern-kampioenenmaker Musiala niet.



Flick zal het moeten oplossen. "Ik ben heel ontgoocheld. En het spijt me voor de supporters", reageerde de coach. "We wilden iets uitproberen, maar dat werkte niet. In september moeten we een andere prestatie op de mat leggen, een andere wil tonen."



"De Colombianen speelden à fond, dat misten wij. We zitten in een vicieuze cirkel, die we moeten breken. Ik kan de spelers niets verwijten. Maar we hebben nood aan meer snelheid en ritme vooraan. We lopen niet genoeg diep, wat onze kracht is. Vanaf september moet het anders en zullen de resultaten volgen."