Colombia stunt in absolute slot tegen Duitsland, bekijk hier de wereldgoal van Linda Caicedo

Duitsland en Colombia wonnen beiden hun openingsmatch en konden dus zonder druk elkaar bekampen. De Duitsers waren favoriet en toonden ook het meeste drang naar voren, zonder grote kansen af te dwingen.

Toen sloeg uit het niks Linda Caicedo toe. Het 18-jarige toptalent, dat ook in de vorige wedstrijd scoorde, kapte zich vrij tussen 2 Duitse vrouwen en draaide het leer vervolgens geweldig in de winkelhaak. Caicedo kwam deze week al in het nieuws toen ze neerviel op training.

Colombia zat op rozen, tot de doelvrouw de doorgebroken Oberdorf neerhaalde in de 16. Strafschop voor Duitsland dus, Alexandra Popp liet die kans niet liggen. Het was Popp haar derde doelpunt op dit WK, ze is zo medetopschutter.

We leken af te stevenen op een billijk gelijkspel, tot diep in de extra tijd nog een corner goed viel voor Vanegas. In de 97e minuut kopte ze Colombia naar het delirium, Duitsland bleef teleurgesteld achter.

Op de slotspeeldag mag Colombia zo met maximum 3 doelpunten verschil verliezen van Marokko, voor Duitsland kan alles nog.