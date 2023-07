Kanker gekregen op 15, scoren op een WK op 18: toptalent doet het voor Colombia

En dat doet ze met verve, want Colombia kende in haar eerste groepswedstrijd geen problemen met Zuid-Korea. Dankzij onder meer een doelpunt van Caicedo werd met 2-0 gewonnen.

Caicedo knokte zich terug en toonde haar talent. Zo werd ze vorig jaar verkozen tot speelster van het toernooi op de Copa America. Het leverde haar in februari een toptransfer naar Real Madrid op. In Spanje bleef ze zich ontwikkelen, met als gevolg dat ze de hoop van de natie op haar schouders draagt op dit WK.

"Ik voelde me verschrikkelijk voor ik me moest laten opereren omdat ik dacht dat het voorbij was. De coach belde me toen en zei me dat ik me moest ontspannen en dat ik wel zou terugkomen."

De aanvalster stond op dat moment al bekend als supertalent. Ze had zelfs haar debuut voor de nationale ploeg al gemaakt. Zelf zegt ze dat ze niet in een comeback geloofde en dat een telefoontje met de bondscoach wonderen deed.

Jongste WK-deelnemer ooit

Het verhaal van Caicedo was overigens niet het enige opvallende aan de wedstrijd van vannacht. Bij Zuid-Korea viel in de 78e minuut Casey Phair in.

Met haar 16 jaar en 26 dagen is Phair de jongste speler ooit die speelt op een WK, zowel bij de mannen als de vrouwen. Het vorige record stond op de naam van Ifeani Chiejine, die in 1999 voor Nigeria uitkwam met 16 jaar en 34 dagen op de teller. Bij de mannen is het record van Norman Whiteside, hij was in 1982 17 jaar en 41 dagen.

Een leuk record, al zal Phair allicht liever gewonnen hebben.