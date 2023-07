Colombiaanse ster Linda Caicedo (18) volledig hersteld na schrikmoment op training: "Wellicht door vermoeidheid en stress"

Linda Caicedo heeft Colombia even flink schrik aangejaagd. De 18-jarige hoop van de natie greep tijdens een training naar haar borst. In een video van het Colombiaanse medium DSports is te zien hoe Caicedo vervolgens op de grond gaat liggen en verzorgd wordt.

Gezien haar medische voorgeschiedenis, Caicedo overleefde op 15-jarige leeftijd eierstokkanker, genoeg reden om bezorgd te zijn.

Het probleem leek echter snel opgelost, want hetzelfde medium postte later een video van Caicedo die weer meetraint met het team alsof er niks gebeurd was.



Colombiaans bondscoach Nelson Abadia bevestigde vandaag het goede nieuws op haar persconferentie. "Het gaat goed met Linda. Het was gewoon een incident, maar dat ligt nu volledig in het verleden. Linda is heel belangrijk voor onze tactiek."



"Ze is pas 18, wellicht had het incident te maken met vermoeidheid en stress. Dit WK eist veel van onze atleten, zeker voor de jongste leden van de ploeg", verduidelijkte Abadia.

Colombia won, mede dankzij een doelpunt van Caicedo, zijn eerste wedstrijd op het WK. Zondag spelen ze tegen Duitsland, bij winst is het land zeker van de volgende ronde. Bij verlies of een gelijkspel is de laatste speeldag beslissend.