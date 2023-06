Duitsland wordt in 1.000e interland getrakteerd op fluitconcerten na zwakke vertoning tegen Oekraïne

Duitsland organiseert volgend jaar het EK voetbal en moet zich vooral klaarstomen met oefeninterlands.

De match tegen Oekraïne was de 1.000e interland van de Duitsers, een jubileum. Maar veel viel er niet te vieren.

10 minuten voor affluiten stond Duitsland nog 1-3 in het krijt. Het publiek in het Weserstadion in Bremen uitte na rust zijn ongenoegen met fluitconcerten.

Kai Havertz reageerde met de aansluitingstreffer. Joshua Kimmich zette in de toegevoegde tijd de 3-3-gelijkmaker op het bord vanaf de stip. Een kleine troost.



In maart verloren de Duitsers in Keulen al een oefeninterland tegen de Rode Duivels (2-3). Een jaar voor het EK in eigen land is het vertrouwen erg laag.