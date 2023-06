Magnus Sheffield heeft ziekenhuis in Zwitserland verlaten

Gino Mäder en Magnus Sheffield kwamen allebei donderdag ten val in de afdaling van de Albulapas. Dat gebeurde op dezelfde plaats, maar het is nog onduidelijk of ze ookop hetzelfde moment vielen. Mäder was het zwaarste slachtoffer: de 26-jarige Zwitser moest gereanimeerd worden en overleed daags nadien aan zijn zware verwondingen.



De 21-jarige Amerikaan liep een hersenschudding en enkele kneuzingen op. Hij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis van Samedan. Hij zal nu thuis verder revalideren en rust nemen onder begeleiding van het medische team van de ploeg.



Vandaag eindigt de Ronde van Zwitserland met een tijdrit.