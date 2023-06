Aangeslagen Van Aert en Evenepoel in Zwitserland: "We zijn hier uit respect voor ouders en team van Gino"

De Ronde van Zwitserland is vanochtend toch opnieuw van start gegaan. "We doen dit uit respect voor de familie en het team van Gino, die wilden dat we bleven doorgaan", legde Remco Evenepoel uit voor de start, daags na het overlijden van Gino Mäder.

Pas vrijdagavond laat werd beslist dat na de afgelaste zesde rit er toch opnieuw gekoerst zou worden tijdens het slotweekend van de Ronde van Zwitserland.

"We doen dit allemaal om Gino te eren. Om te eren wat voor soort persoon hij was", ging Evenepoel verder. "En uit respect voor zijn familie en zijn team (Bahrain Victorious, red.), die ook wilden dat we bleven doorgaan. Dat is de reden waarom we hier zijn."

"Als zijn familie en zijn team zouden hebben beslist om deze koers te laten stopzetten, dan hadden we dat allemaal gerespecteerd."