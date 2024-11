"Wanneer Van Aert en Van der Poel weer crossen? Het was nooit moeilijker om dat te weten te komen dan dit jaar"

Veldritfans hebben er ongetwijfeld al lang naar uitgekeken, maar vandaag is het eindelijk zover: met de Scheldecross gaat nu ook de Wereldbeker van start. Het belangrijkste regelmatigheidscriterium is door Flanders Classics in een nieuw jasje gestoken. CEO Tomas Van Den Spiegel blikt vooruit. "Nu begint het écht, is het gevoel."

"Wij hebben natuurlijk ook de Superprestige , waar we nu halfweg zijn. Dus het veldritseizoen is bij ons echt al wel begonnen, maar de Wereldbeker staat daar natuurlijk nog een stapje boven. En met het nieuwe format hebben we wel het gevoel van: nu begint het écht."

"Het is wat later dan andere jaren, dus we zitten wel wat op onze honger. En samen met ons heel wat mensen, denk ik", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel aan Sporza.

Last but not least: dit weekend trekt ook de Wereldbeker veldrijden zich op gang, met de veldrit in Antwerpen als eerste van 12 WB-crossen dit seizoen. Hoe kijken ze bij organisator Flanders Classics uit naar de vernieuwde en meer compacte Wereldbeker die voor de deur staat?

Nu er in de maanden december en januari nóg meer Wereldbeker is, is het ook nóg duidelijker welk klassement er bovenuit steekt.

Nu er in de maanden december en januari nóg meer Wereldbeker is, is het ook nóg duidelijker welk klassement er bovenuit steekt.

"De Wereldbeker was al het belangrijkste klassement. En nu er in de maanden december en januari nóg meer Wereldbeker is, is het ook nog duidelijker welk klassement er bovenuit steekt."

"Twee jaar geleden zaten we nog aan 16 manches, ondertussen zijn het er 12 geworden, in een veel kortere periode. Het wielrennen is ook geëvolueerd. Het wegseizoen duurt langer, gravel neemt een belangrijkere plaats in in oktober. Daarom zit de Wereldbeker nu centraler op de kalender."

Als je te ver van België gaat, is de kritiek dat het logistiek te moeilijk is. Maar als je hier blijft, wordt gezegd dat het te veel België is.

Als je te ver van België gaat, is de kritiek dat het logistiek te moeilijk is. Maar als je hier blijft, wordt gezegd dat het te veel België is.

Dat er ook in de toekomst nog gesleuteld zal worden aan het format lijkt nu al vast te staan. "Er is best veel interesse in de Wereldbeker, ook van nieuwe bestemmingen", verklapt Van Den Spiegel. "In de komende jaren willen we nog meer op zoek gaan naar een vernieuwde Wereldbeker."

Met 6 WB-crossen op 12 blijft België voorlopig de bakermat. "Het is dubbel. Als je te ver van België gaat, is het logistiek moeilijk, is de kritiek. Maar als je hier blijft, wordt gezegd dat het te veel België is. Op die dunne koord proberen wij te balanceren. Ik denk dat we dat evenwicht wel zullen vinden."

"We gaan dit seizoen ook naar een nieuwe bestemming en er komen er ook een aantal terug. We proberen daar wel wat continuïteit in te vinden, maar we willen ook nog proberen te verrassen."