Elke Weylandt na de dood van Gino Mäder: "Het zijn pittige dagen geweest"

"In een tweede fase is het belangrijk dat teams en renners vrij gelaten worden om de beslissing te nemen die ze willen nemen."

Elke Weylandt: "Het overleg met de familie is essentieel. Wij hebben ook groen licht gegeven toen Wouter verongelukt is in de Ronde van Italië. Of het de juiste beslissing is om door te gaan? Er is geen juiste beslissing. Voor elke beslissing valt wel iets te zeggen."

"In dit geval kwam het misschien nog net iets steviger binnen, omdat Gino Mäder 26 was en dus even oud was als mijn broer. En ook omdat het ongeluk, net zoals bij Wouter, in een afdaling gebeurd is."

"Het is stevig binnengekomen. Net zoals 4 jaar geleden met Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen. Zoiets grijpt je meteen naar de keel. Het zijn dus pittige dagen geweest", zei Elke.

"Kijken naar opbouw van het parcours"

Bij ongelukken wordt de vraag gesteld wie de schuldige is: de renners die (soms onverantwoorde) risico's nemen of de organisatoren?



"Dat is de vraag van 1 miljoen. Er is nooit, of bijna nooit, één schuldige aan te wijzen. Vaak is het een samenloop van omstandigheden", weet Elke Weylandt.



"In het wielrennen zijn er altijd risico's. De snelheden liggen zeer hoog en de beschermingsgraad is laag. Er wordt door voortschrijdend inzicht al veel meer gedaan dan 20 of 10 jaar geleden, maar wielrennen is een sport op de openbare weg en op die weg kun je nu eenmaal geen 200 kilometer volledig veilig maken."

"Maar er kan zeker wel gekeken worden naar de opbouw van een parcours, dat een finish bijvoorbeeld wat verder van de laatste afdaling ligt dan nu soms het geval is. Maar je moet dat ook nuanceren, want afdalingen horen bij beklimmingen."

Elke Weylandt heeft zelf een zoon die koerst. Hij is 14 en heeft 3 wedstrijden gereden.



"Hij is dus nog maar net begonnen. Ik was tijdens zijn debuut zeer nerveus, maar hij heeft het zeer goed gedaan. In de koersen erna was ik al wat rustiger."

"Ik wil niet constant bang zijn, want dan maak ik mijn zoon bang en ontneem ik hem de kans om de wereld op de fiets te ontdekken..."