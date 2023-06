Evenepoel: "Deze zege is voor Gino en zijn familie, ook al brengt dat hem niet terug"

Voor het klassement hoefde hij het niet te doen, voor een eerbetoon wel. Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) droeg zijn overwinning in de Ronde van Zwitserland op aan de betreurde Gino Mäder. "Dit was voor mij de mooiste manier om hem een laatste groet te brengen."

Tot 25 kilometer voor de streep bleef het peloton samen ter nagedachtenis van Gino Mäder, die gisteren overleed aan zijn verwondingen na zijn zware val in de Ronde van Zwitserland. "Vanaf dan konden degenen die zich klaar voelden, koersen", vertelt Evenepoel. De wereldkampioen besloot samen met onder meer Wout van Aert op de pedalen te gaan staan. "We gingen eigenlijk voor Tim Merlier gaan in de sprint, maar op de klim schreeuwden ze dat ik zelf moest gaan. Mijn doel was om te winnen voor Gino." En zo geschiedde. Evenepoel wees na een solo met één vinger naar de hemel om de Zwitser te eren. "Dit was voor mij de mooiste manier om Gino een eerbetoon te geven, hem een laatste groet te brengen en mijn respect te tonen voor hem en zijn familie."

Dit was de beste manier om Gino te eren. De bloemen en de trofeeën die ik krijg, zijn voor zijn familie. Remco Evenepoel

Evenepoel is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn Europese titel in het tijdrijden droeg hij in 2019 op aan Bjorg Lambrecht en in de Ronde van Polen zegevierde hij voor zijn ploegmaat Fabio Jakobsen, die er zwaar was gecrasht. "Ik ben iemand die op zo'n moeilijk moment een eerbetoon wil brengen", beaamt Evenepoel. "Ik zal nooit opgeven of zomaar uit de race stappen, zelfs niet in een moeilijke situatie voor iedereen." "Dit was bijna een copy-paste van de moeilijke periode met Fabio Jakobsen. Alleen is het nu nog erger. Dit was de beste manier om Gino te eren. De bloemen en de trofeeën die ik krijg, zijn voor zijn familie, ook al brengt hem dat niet terug." "Ik ben blij om de ritzege te pakken, maar dit is een droevige en harde dag voor het peloton."

Evenepoel: "Morgen voluit in tijdrit"