Koersdirecteur over voortzetten Ronde van Zwitserland: "Hopelijk minst foute beslissing"

"Intern hebben we alles goed doorgesproken", verklaarde de sportieve baas van de Zwitserse rittenkoers na de zevende en voorlaatste rit, die gewonnen werd door wereldkampioen Remco Evenepoel.



"Er waren verschillende meningen en die respecteren we ook. Iedereen gaat hier anders mee om. Er was ook geen juiste beslissing. We hopen dat dit de minst foute beslissing was."



De beslissing om verder te rijden werd in de nacht van vrijdag op zaterdag, even voorbij middernacht, genomen. De familie van Gino Mäder stemde in met een vervolg. "Ze zijn blij dat de koers kan verdergaan. Het zou verkeerd zijn geweest om ze helemaal stop te zetten", aldus Senn. "Het was een van de moeilijkste beslissingen om te nemen."