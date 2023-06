Andy Murray heeft goeie vorm beet: hij wint zijn tweede grastoernooi in twee weken

Andy Murray besliste om Roland Garros links te laten liggen en zich te concentreren op het grasseizoen en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Vorige week was hij de beste in Surbiton, deze week won hij in Nottingham.

De 36-jarige Murray liet geen enkele set liggen in Nottingham en versloeg in de finale de Fransman Arthur Cazaux met 6-4 en 6-4. Murray maakte zijn kansen goed af, hij verzilverde drie van zijn vier breakpunten in de finale.

Murray trekt nu naar het grastoernooi van Queen's met een zegereeks van 10 wedstrijden op gras. "Het was weer een heel goeie week. Ik speelde de hele week goed en kon mijn niveau nog opkrikken in de finale. Op naar Queen's!"