Yanina Wickmayer pakt op gras haar 3e ITF-titel van het jaar

Wickmayer is de nummer 140 van de wereld. Vanuit de kwalificaties haalde ze de enkelfinale tegenover de Britse Katie Swan (WTA-162). Ze verloor de eerste set, maar kon na 2 uur en 38 minuten met 2-6, 6-4, 7-6 (7/1) zegevieren.



Voor onze voormalige nummer 12 van de wereld was het de 20e enkeltitel uit haar carrière (6x WTA/14x ITF). Het is haar 3e titel dit seizoen na Tallinn begin dit jaar en Trnava vorige maand.



Vrijdag was ze samen met de Amerikaanse Sophie Chang ook de beste in het dubbel. Het Britse duo Alicia Barnett/Olivia Nicholls ging met 6-4, 6-3 voor de bijl.