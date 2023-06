Tielemans naar Aston Villa vindt Joos "verstandige keuze": "De club heeft de wind in de zeilen"

Na 4,5 seizoenen bij Leicester City was Youri Tielemans klaar voor een nieuwe uitdaging. In het verleden genoot de middenvelder interesse van onder meer Arsenal, Barcelona en Dortmund, maar nu de Rode Duivel transfervrij was, won Aston Villa verrassend de strijd om zijn handtekening.

"Maar" Aston Villa? "Wie dat zegt, vergeet dat ze Europees spelen, een geweldige tweede seizoenshelft achter de rug hebben én dat zijn ploeg Leicester City gedegradeerd is", stelt Filip Joos.

"Ik vind het een heel verstandige keuze. Aston Villa heeft de wind in de zeilen en met Unai Emery staat er een geweldige coach aan het roer."

"Er was even sprake van AS Roma: dat was buigen of barsten voor Tielemans. En met het voetbal van José Mourinho had het wel eens barsten kunnen zijn. Emery zit even strak op zijn spelers, maar wel vanuit een voetbalgedachte. Dat lijkt me een geweldige keuze."