Youri Tielemans neemt afscheid van Leicester City: "4,5 speciale jaren"

Youri Tielemans kende in zijn periode bij Leicester City heel wat hoogtes en laagtes, zowel op persoonlijk gebied als in teamverband.



Met het aantal prachtige goals die Tielemans in een Leicester-shirt maakte, kun je een schitterende compilatie maken, wat hij zijn social team dan ook heeft laten doen als afscheidsmontage. In 2021 was er ook winst in de FA Cup, waarbij Tielemans het enige doelpunt maakte tegen Chelsea.



Maar het einde is er eentje in mineur, met de degradatie van Leicester uit de Premier League. "We hebben veel speciale momenten beleefd, vele triomfen maar ook nederlagen", zegt de 26-jarige middenvelder.



"Vanaf dag 1 hebben jullie mij omhelsd door jullie warmte en passie. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik en mijn familie hier een thuis vonden. Het waren 4,5 speciale jaren."

"Daarom is dit ook geen tot ziens, maar wel een vaarwel."

Tielemans is dus klaar om de pagina van Leicester City om te draaien. Zijn volgende hoofdstuk schrijft hij zonder twijfel bij een topclub. Arsenal en Newcastle trokken al nadrukkelijk aan zijn mouw.