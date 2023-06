FOTO: Burnley en Kompany beginnen nu al aan voorbereiding Premier League-seizoen

Coach Vincent Kompany heeft gisteren, minder dan een maand na de laatste speeldag in The Championship, zijn kampioenen van Burnley bijeengeroepen. In zijn eerste seizoen als hoofdcoach bij de "Clarets" raasde Kompany door de competitie, waardoor Burnley na 1 seizoen al terugkeerde naar de Premier League. Wij verzamelden enkele foto's van de eerste trainingsdag.