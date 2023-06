Van Kinshasa over Florida en Roemenië naar Belgian Cats: wie is nieuwkomer Bethy Mununga?

"Met haar werkethiek dwong ze bij iedereen respect af. Ze speelt hard aan beide kanten van het veld", was USF-coach Jose Fernandez destijds vol lof over zijn poulain.

Mununga haalde er een diploma gezondheidswetenschappen met een specialisatie verpleegkunde. Ook op het basketbalveld presteerde ze sterk in de VS. Het leverde haar bij USF de veelzeggende bijnaam "Machine Mununga" op.

Dat Bethy Mununga pas op haar 25e op de radar van de Belgian Cats verscheen, is op zich niet zo heel verwonderlijk. Mununga sleet de voorbije jaren in de Verenigde Staten, waar ze het mooie weer maakte in het basketbalteam van de Universiteit van South Florida (USF).

Het ontbrekende puzzelstukje?

Mununga, geboren in Kinshasa en opgegroeid in België, koos na haar Amerikaanse avontuur voor de Roemeense competitie. Daar maakte ze het voorbije seizoen indruk bij Sepsi, dat met Mununga als sleutelpion zijn 7e Roemeense titel veroverde.



Europees imponeerde Mununga ook in de EuroCup, met gemiddeldes van 13,7 punten en 12,8 rebounds per wedstrijd. Begin januari was ze met 22 punten en 15 rebounds nog de kwelduivel van Namen in de 1/16e finales.

Mununga werd na haar sterke seizoen bij Sepsi opgenomen in de préselectie voor het EK en in de oefencampagne bevestigde al het goede. Scoren, rebounds plukken, harde defense: ze brengt het allemaal.

Met haar 1,83 meter en haar fysieke kracht lijkt Mununga de ideale vrouw om speelsters als Kyara Linskens en vooral Emma Meesseman wat extra rust te bieden.

Dat is precies wat de Belgian Cats zich op vorige toernooien maar moeilijk konden permitteren. In dat opzicht zou "Machine Mununga" zomaar eens het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn waar de bondscoach naar op zoek was.