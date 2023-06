Basketbaltweeling Massey wordt volgend seizoen gescheiden: "Tijd om eigen weg te zoeken"

Wie Billie Massey zegt, zegt Beckey Massey. Of vice versa. Altijd is de tweeling tot nu toe samen geweest. Of toch niet?



Billie: "Ik ben eigenlijk begonnen met volleybal, door mijn nicht. Toen zij overstapte naar basketbal ben ik gevolgd. Becky is pas een jaar na mij gestart met basketbal."



Becky: "Ik deed nog ballet en ik ging dansen. Maar ik ging wel altijd Billie mee halen na de trainingen en zo ben ik er ook ingerold. Sindsdien zijn we altijd samen geweest en doen we alles samen."

We hebben wel eens meningsverschillen, maar ruzie maken we nooit. Billie Massey

Een tweeling, altijd samen. Dan ken je elkaar toch door en door?



Becky: "We zien het inderdaad heel snel van elkaar als er iets is. We zijn twee handen op één buik. Billie weet alles over mij en ik weet alles over haar."



Billie: "Ik mis haar ook wanneer ik weg ben, dan bellen we elkaar de hele tijd. We zijn eigenlijk constant in contact met elkaar. We hebben wel eens meningsverschillen, maar ruzie maken we nooit."



Becky: "We zijn wel twee totaal verschillende karakters. Alles is anders aan ons. Dat is ook het mooie eraan." Billie: "En we zijn ook twee verschillende speelsters. Zo hoeven we nooit te concurreren tegen elkaar." (lees voort onder de Instagram-post)

Via Sint-Katelijne-Waver en Kangoeroes Mechelen belandden jullie vorige zomer ook samen in Madrid, bij Estudiantes. De juiste stap op het juiste moment? Becky: "De tijd was inderdaad rijp voor de stap naar het buitenland. Het was ook leuk dat we die stap samen konden zetten. Het was een interessant aanbod voor ons allebei. En het is de goeie beslissing gebleken." En toch besloot je om volgend seizoen andere oorden op te zoeken. Je trekt naar IDK Euskotren, ook in Spanje.

Becky: "Ik heb heel hard genoten van dit seizoen, maar ik zag me volgend jaar niet meer bij Estudiantes spelen. Dan moet je naar jezelf kijken. Het was een louter sportieve keuze."

Billie is dit seizoen echt opengebloeid, dat maakt het ook makkelijker om haar los te laten. Becky Massey

En zo staan jullie er voor het eerst in jullie carrière alleen voor.

Billie: "Ik ga Becky wel missen, maar het voordeel is dat ik het ook al wel ken nu in Madrid. Ik heb er al een jaar gespeeld en ik voel me er goed. Er zijn nog een paar speelsters die ik al ken, dat maakt het makkelijker. Voor mij is het een goeie plek om voort te groeien." Becky: "Het was tijd om onze eigen weg te zoeken in de sport. Billie is dit seizoen ook echt opengebloeid, dat was supermooi om te zien. Ik zie dat ze gelukkig is, dat maakt het ook makkelijker om haar los te laten. Nu gaan we het leven eens alleen ontdekken (lacht)."

