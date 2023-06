Bethy Mununga is nieuw in Belgische EK-selectie, geblesseerde Ben Abdelkader moet passen

Een dag na de overtuigende oefenzege tegen China is bondscoach Rachid Méziane dus klaar met zijn huiswerk voor het EK, dat donderdag van start gaat voor de Belgian Cats.

De opvallendste afwezige in de EK-selectie is Hind Ben Abdelkader. De shooting guard miste al het einde van het seizoen bij Villeneuve-d'Ascq door een blessure, maar is dus niet op tijd fit geraakt.

"Ze bleef de laatste weken in België om op individuele basis te revalideren en zo speelklaar te geraken. In samenspraak met de medische staf en Ben Abdelkader werd besloten dat er onvoldoende progressie is geboekt", laat de basketbalbond weten.

Ook de beloftevolle Nastja Claessens mist het EK door een blessure. Zij kan later deze zomer wel aantreden op het EK U20, net als Habibatou Bah.

Wél in de selectie is de 25-jarige Bethy Munguna. De sterke forward maakte dit seizoen indruk in de Roemeense competitie en trok die lijn de voorbije weken door in de oefencampagne van de Belgian Cats. Voor Mununga wordt het haar 1e grote toernooi met de nationale ploeg.