FIFA op de vingers getikt voor greenwashing WK Qatar: "Toernooi was niet klimaatneutraal"

"Beweren dat het WK klimaatneutraal is, zonder dat ook kunnen aan te tonen, is misleidend. We bevelen de FIFA aan om dit soort informatie in de toekomst niet meer te verspreiden", klinkt het in een mededeling van de commissie.

Verscheidene milieuorganisaties, waarbij het Belgische Carbon Market Watch, verenigd in Climate Alliance, hadden de zaak aangekaart bij de Zwitserse autoriteiten.

De FIFA kondigde het WK aan als het eerste volledig klimaatneutrale toernooi, maar dat was volgens de milieuorganisaties niet zo. De commissie legt geen sancties op, maar het oordeel is wel een blaam voor de FIFA en een waarschuwing voor de organisatoren van volgende grote evenementen, als de Spelen in Parijs.

Over het proces dat nodig is om klimaatneutraliteit te bereiken, heeft de FIFA volgens de commissie onvoldoende duidelijkheid gegeven. "Daardoor werd de foutieve en bedrieglijke indruk gewekt dat die klimaatneutraliteit tijdens het toernooi al zou bereikt zijn."

De Zwitserse autoriteit oordeelt dat de voetbalorganisatie "op transparante wijze had moeten aantonen dat een eventuele volledige compensatie van de uitstoot van het toernooi alleen in de toekomst, wanneer aan concrete voorwaarden is voldaan, zou kunnen plaatsvinden".