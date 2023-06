Luister naar de laatste 90 Minutes (van dit seizoen?) over de razend spannende titelontknoping

Spectaculaire ontknopingen betekenen ook steevast het einde van een voetbalseizoen. Dus ook van het derde seizoen van 90 Minutes. Aster Nzeyimana duikt met Filip Joos en Sam Kerkhofs nog een laatste keer de voetbalwereld. Uiteraard is de titelstrijd in België, maar ook die in Turkije een onderwerp. En... Filip deelt zijn ploeg van het seizoen.