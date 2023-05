Gehoord in 90 minutes: "Duranville is leuker om naar te kijken dan Doku"

Komen aan bod in deze '90 minutes'

Een ploeg die Belgisch landskampioen wil worden, vind dat maar eens. Antwerp had afgelopen weekend dé kans, maar bleek net als een overladen Bosuil onder de druk te bezwijken.

In een typische titelmatch, waarin één flits het kampioenschap leek te gaan beslissen, werd het rode legioen door een rode kaart gestopt. Volgende week volgt de laatste herkansing voor van Bommel en co.

Een Duitse ploeg die de hegemonie van Bayern wil doorbreken, vind dat maar eens. Ook Dortmund kreeg de titel op een schaal aangeboden, maar bezorgde die Die Gelbe Wand een gitzwarte dag.

Een presentator die foutloze intro’s kan presenteren en de Premier League-topschutter kent, vind dat maar eens.

Terwijl Aster koorts(blaas)achtig z’n best deed om de voorlaatste van het seizoen in goede banen te leiden, blonk Filip uit in halsstarrig vasthouden aan z’n principes. Of toch tot wanneer Sam en Tuur hun Team of The Season hadden gepresenteerd. Een betere voetbalpodcast om de week mee te beginnen, vind dat maar eens.