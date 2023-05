50 dagen voor het WK vrouwenvoetbal heerst een open oorlog om geld: dreigt een black-out en fiasco?

"Dit is een slag in het gezicht van alle speelsters en vrouwen, simpelweg onaanvaardbaar."

Het is begin mei wanneer Gianni Infantino in Genève (weer) stevig tekeer gaat. Net als op zijn memorabele persconferentie voor het WK in Qatar schuwt de FIFA-president de dreigende woorden niet.



Toen moesten vooral Westerse media en critici het ontgelden, nu richt Infantino zich specifiek naar enkele TV-zenders.

Dat zit zo: 50 dagen voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is er nog steeds geen akkoord over de uitzendrechten in vijf Europese landen.

Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk - niet de minste.