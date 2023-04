Kompany zet na promotie ook reuzenstap naar titel met Burnley na winst tegen nummer 2 Sheffield

Een vroege rode kaart van de tegenstander, dat helpt altijd om een wedstrijd onder controle te krijgen.

Dat deed het Burnley van trainer Vincent Kompany vrijwel meteen, maar op een doelpunt moest de T1 lang wachten.

Pas op het uur brak Gudmundsson de ban. Hij knalde een vogelvrije bal in de zestien onhoudbaar voorbij de doelman van Sheffield United.

De IJslander stond tien minuten later weer op de juiste plek om een kopballetje in doel te verwerken. Kompany applaudiseerde aan de zijlijn, want hij wist dat de klus geklaard was.

Dankzij de overwinning tegen de nummer 2 in The Championship, vergroot Burnley de kloof tot 14 punten. Met nog 18 punten te verdienen in de komende 6 speeldagen, staat het titelfeest voor de deur.