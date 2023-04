Kompany: "Ik ben even gelukkigste man op aarde, morgen blik ik weer opgewonden naar toekomst"

7 matchen voor het einde al zeker van promotie naar de Premier League, nog nooit deed een Engelse club beter dan Burnley. Het geeft de straffe prestatie van coach Vincent Kompany in zijn eerste jaar in The Championship nog wat meer glans. "Ik zie dat we iets kunnen betekenen in de Premier League, dat maakt de toekomst zo spannend", zei hij.

"Dit had ik niet verwacht", stamelde Kompany bij Sky Sports. "Dit had ik niet durven te dromen. Maar soms is sneller ook beter", lachte hij. Het begin verliep nochtans moeizaam voor Kompany met een opeenvolging van gelijke spelen. "Maar regelmaat was de sleutel", zei hij. "In het begin was die consistentie er niet, maar we hebben er hard aan gewerkt." "Het was niet altijd gemakkelijk, maar op een of andere manier deden we de wedstrijd altijd naar ons kantelen, ook vanavond weer. Er is een geloof in het team dat ze nog kunnen verbeteren, dat maakt het zo spannend."

Vanavond kunnen we genieten, ik ben ook geen monster. Vincent Kompany

Kan Kompany even genieten van de promotie of gaat zijn aandacht meteen naar de volgende opdracht tegen Sheffield United? "Vanavond kunnen we genieten, ik ben ook geen monster", grijnsde Kompany.

"Ze hebben dit verdiend. Ik ben ook even de gelukkigste man op aarde, maar morgen blik ik alweer opgewonden vooruit naar de toekomst. Ik zie dat we iets kunnen betekenen in de Premier League en dat maakt de toekomst zo spannend."

Toch wil Kompany nog even de aandacht op The Championship houden, want de titel is nog niet binnen. "We zijn nog geen kampioen en dat is heel belangrijk voor mij en de ploeg."

