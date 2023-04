Op naar de Premier League: Vincent Kompany promoveert met Burnley na thriller in Middlesbrough

Het laatste fluitsignaal klonk zelden zo bevrijdend in zijn oren. Vincent Kompany heeft vanavond de grootste triomf uit zijn jonge trainerscarrière behaald. Hij promoveert met Burnley naar de Premier League na een nipte 1-2-zege in Middlesbrough. Volgend jaar zien we naar alle waarschijnlijkheid een Belgische coach aan de zijlijn in de Engelse hoogste klasse.