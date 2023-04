Het bier staat koud: is Vincent Kompany vanavond al zeker van snelste promotie ooit met Burnley?

"Goede Vrijdag" kan "Uitstekende Vrijdag" worden. Vincent Kompany staat namelijk op een zucht van de Premier League met Burnley. Vandaag, na speeldag 39, kan de promotie al een feit zijn. Wat moet er precies gebeuren?

Als nummer vier Luton er vrijdagmiddag - aftrap om 13.30 uur - niet in slaagt om te winnen op bezoek bij Millwall, dan kan Burnley zich vanavond al verzekeren van promotie met winst in Middlesbrough (derde in de stand). Dat duel wordt om 21 uur afgetrapt... en kan dus rond de klok van elven eindigen met het beeld van een triomferende Kompany. In dat geval is Burnley de ploeg die het snelste zeker is van de promotie sinds het Premier League-tijdperk.

Burnley kan straks als snelste ooit promoveren

Club Seizoen Speeldag Burnley '22-'23 39? Leicester '13-'14 40 Reading '05-'06 40 Newcastle '09-'10 41 Fulham '00-'01 41 Bolton '96-'97 41

Indien Kompany vandaag nog niet in Missie Promotie slaagt, volgt er maandag meteen een nieuwe herkansing. En dat uitgerekend op de 37e verjaardag van Kompany. Verschillende scenario's zijn dan mogelijk. Het ideale is misschien wel dat Burnley straks gelijkspeelt, zodat het maandagavond voor eigen publiek met winst tegen dichtste achtervolger Sheffield United de champagne mag openen. Minder feestelijk zou de piste zijn dat Middlesbrough én Luton maandag hun namiddagmatchen niet winnen, want dan zijn Kompany en co zeker van promotie zonder te spelen.

Ach, zelfs de grootste pessimisten twijfelen er niet aan dat Burnley en Kompany straks sowieso promoveren. Niet óf maar wel wanneer is de enige vraag die nog overblijft. Want de cijfers op het rapport van Kompany zijn ronduit indrukwekkend. Amper twee nederlagen, ongeslagen in eigen huis (16 zeges, 6 draws), 74 gescoorde goals en nog steeds op koers om de waanzinnige kaap van honderd punten te ronden. Voor Kompany is het allemaal van ondergeschikt belang. "Eerlijk, ik weet niet waar we mathematisch staan", verraste hij enkele dagen geleden nog. "Als ik even een inspanning zou leveren, zou ik er wel achter kunnen komen, maar je zit in een bubbel wanneer je een coach bent. Men heeft mij, echt waar, de cijfers moeten influisteren."

Ik vind dat je bescheiden moet blijven, ik wil niemand horen zeggen dat we al klaar zijn tot het zover is. Vincent Kompany