"Geblutste" Van Baarle vertelt zijn ziekenhuisverhaal: "Dokter heeft mijn gezicht aan elkaar gelijmd"

"Gezien de omstandigheden gaat het wel goed met me", opent Dylan van Baarle zijn verhaal bij de Nederlandse collega's van AD. "Maar ik ben toch wel flink geblutst, geschaafd en gebroken."

De dag na zijn pijnlijke val, voelt de renner van Jumbo - Visma zich flink gehavend. Hij vertelt zijn beleving van het moment in detail.

"Ik draaide als tiende of elfde het Bos van Wallers in, Fred Wright had voor me een lekke voorband. Dan is het hopen dat je rechtop blijft, maar zijn fiets ging naar rechts en zijn lichaam naar links. Ik reed over zijn fiets heen en lag ook op de grond."



