Openen 2 topfavorieten de deur voor een 3e hond? "Er zullen goeie mannen in de vlucht zitten"

Tom Boonen en Jan Bakelants benadrukten het meermaals in de meest recente aflevering van Wielerclub Wattage: "In Parijs-Roubaix bepaalt de wind en eventuele regen heel veel en we hebben nog geen volledig beeld over de weersverwachting."

Volgens de laatste voorspellingen wordt het een droge en stoffige editie, weliswaar met niet al te veel wind, die wel hoofdzakelijk in het nadeel zou blazen.

Jan Bakelants verwacht dat er komende zondag net zo hard gekoerst zal worden als in de Ronde van Vlaanderen en dat het begrip "vroege vlucht" ook in de Hel in rook zal opgaan.

"Klopt, want in Roubaix duurt het altijd lang voor de vlucht weg is", vulde Boonen aan.