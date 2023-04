Het kriebelt weer: Alejandro Valverde (42) terug bij Movistar als gravelrijder

Na 21 jaar in het profpeloton hing Alejandro Valverde eind vorig jaar zijn fiets aan de haak. Met onder meer de eindzege in de Vuelta (2009), ritzeges in alle grote rondes en 4 keer Luik-Bastenaken-Luik is zijn palmares goed gevuld.

Maar er kan altijd nog iets bij, moet Valverde gedacht hebben. Enkele maanden na zijn pensioen richt de Spanjaard zich nu op het gravelrijden, een discipline die stevig in de lift zit. Op het eerste WK gravelrijden kroonde Gianni Vermeersch zich tot wereldkampioen op de onverharde wegen.

Bij Movistar, de ploeg waar hij de laatste 11 jaar van zijn carrière reed, wordt hij nu gravelrijder. Op 23 april debuteert hij in de Sierra Nevada, een week later neemt hij ook nog deel in Girona.