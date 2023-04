Franky Van der Elst over Birger Jensen: "Hij had alles om populair te zijn"

Terwijl Birger Jensen in 1984 een naam was als een klok in Brugge moest het voor Franky Van der Elst bij zijn komst naar Club eigenlijk nog allemaal beginnen.



"Zijn beste periode was toen al voorbij, dat was de geweldige periode in de jaren 70, vooral onder trainer Ernst Happel", vertelt Van der Elst.

"Toen ik er kwam, was het al niet meer die Birger van de jaren 70. Er was ook de concurrentie met de opkomende Philippe Vande Walle."

Maar de populariteit van Jensen bleef onaangetast. "Hij was een volksfiguur en lag daarom ook goed in de markt bij de supporters. Dat hij graag eens een pintje dronk zal daar wel aan bijgedragen hebben."

"Eigenlijk had Birger alles om populair te zijn. Hij was een heel goeie doelman én hij kwam naar buiten, naar de supporters. Maar vergeet ook niet dat het een slimme gast was. Het was echt een fijne collega."

Van der Elst herinnert zich nog een typerende anekdote, weliswaar van voor zijn tijd. "Hij pakte ooit een bal, draaide zich om en gooide die via zijn lat weer in zijn handen. Ja, het was een echte showman."

Voor Van der Elst komt het overlijden vrij onverwacht. "Ik had Birger al een hele tijd niet meer gezien, ook al woonde hij nog altijd in België. Op de trofee Raymond Goethals hoorde ik wel dat het niet goed met hem ging. 72 jaar is nog jong, hé, toch zeker in deze tijd."