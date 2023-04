Na de invalbeurt van Saelemaekers: "Zijn beste halfuur ooit?" en "Wie heeft Messi nodig?"

AC Milan zorgde voor dé verrassing van de speeldag in de Serie A, door met 0-4 te winnen bij de ongenaakbare koploper Napoli. Naast aandacht voor Rafael Leao en Brahim Diaz, was er ook veel te doen over de invalbeurt van Alexis Saelemaekers.

Onze landgenoot mocht iets voor het uur invallen en voerde daarna een show op met leuke dribbels, knappe passes en een heerlijke goal. Ook de Italiaanse pers had ervan genoten te lezen aan de beoordelingen van zijn prestatie.

In La Gazzetta dello Sport kreeg Saelemaekers een 7: "Het beste halfuur uit zijn carrière? Hij valt in en is meteen bepalend: een tegenaanval, zijn pass voor Giroud (die buitenspel stond) en de speciale slalom voor de 4-0."

Ook La corriere dello sport bedacht de Rode Duivel met een 7: "Ingevallen en gooide meteen zijn troeven op tafel, een poker van azen: zet met een speciale slalom 5 blauwhemden in de wind. Daarna nog een vleugje magie dat Meret onschadelijk moest maken."