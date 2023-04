BEKIJK: Vier Belgen in Milanese basis moeten tevreden zijn met puntje dankzij pegel

AC Milan is op bezoek bij Bologna niet verder geraakt dan een gelijkspel. Trainer Stefano Pioli had een verrassing in petto en stuurde alle vier de Belgen op de wei. Zij konden het verschil niet maken op het scorebord. Aster Vranckx speelde verdienstelijk in zijn eerste basisplek en bleef als enige landgenoot 90 minuten op het veld.