Alexis Saelemaekers schenkt Milan een puntje na dolle slotfase tegen AS Roma

Doorspoelen naar de 94e minuut.

Het Italiaanse topduel tussen AS Roma en AC Milan leverde tot in blessuretijd geen doelpunten op. Bovendien liet geen van beide teams binnen de reguliere speeltijd een schot tussen de palen noteren.

Er verschenen ook geen Belgen aan de aftrap bij de Rossoneri. Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere en Divock Origi vielen in na respectievelijk 56, 73 en 88 minuten.

Met succes. Saelemaekers kreeg op het uur een dot van een kans, maar schoot toen nog nipt over. Dat leek zuur op te breken toen Tammy Abraham in de 94e minuut alsnog de ban brak voor de Giallorossi, maar Saelemaekers trok op de valreep nog een punt over de streep met een goal in de 97e minuut.

Milan en Roma blijven na het dolle slot zo de vierde plaats met 57 punten delen.