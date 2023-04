Belgen van AC Milan zien Rafael Leão uitblinken met twee goals

Milan eiste het balbezit op, maar had twee flitsen van Rafael Leão nodig om de drie punten in eigen huis te houden. De Portugees knikte net voor de rust met een knappe kopbal de 1-0 op het scorebord.

Diep in de tweede helft trok Leão zijn motor nog een keer op gang. Na een knappe solo werkte hij beheerst af met een schuiver in de verste hoek: 2-0. Na die 2-0 kregen Charles De Ketelaere en Divock Origi nog wat speeltijd, Alexis Saelemaekers was al ingevallen.

Dankzij de overwinning blijft Milan in de strijd voor de CL-tickets. Het volgt op 3 punten van Juventus, dat nog tegen leider Napoli speelt. Het telt evenveel punten als Roma, dat morgen nog aan de bak moet bij Atalanta.